МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Параллельный импорт создает здоровую конкуренцию на рынке, заявила РИА Новости создатель российского бренда одежды Fashion Rebels Валентина Муховикова. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию

Перечень товаров для параллельного импорта (ввоза без разрешения правообладателя товарного знака) в Россию был опубликован ранее в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов, в том числе ряд категорий обуви, одежды, головных уборов, зонтов, а также тканей и изделий из кожи и меха.

"Это создает здоровую конкуренцию на рынке, благодаря которой останутся только качественные и сильные бренды. Это вдохновляет, мотивирует творить и развиваться", — заявила Муховикова.

Сейчас же, по словам эксперта, уход иностранных компаний с российского рынка заставил потребителей задуматься о доверии к отечественным брендам: например, если еще в начале года им доверяли семеро из 10 покупателей, то на сегодняшний день — девять из десяти.

Список для параллельного импорта был подготовлен Минпромторгом РФ. Как ранее отмечал глава министерства Денис Мантуров, этот перечень будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу их работы в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.