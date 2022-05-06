МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Легализация параллельного импорта позволит России во многом решить проблему поставки санкционных товаров, но это будет нести определённые риски как для поставщиков, так и для покупателей, рассказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Минпромторг России разрешил параллельный импорт электротехники

Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Правительство РФ легализовало параллельный импорт в конце марта текущего года для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.

"Данная мера позволит в определенной степени решить проблему поставки санкционных товаров, которая возникла в связи с приостановлением или прекращением деятельности иностранных компаний на российском рынке", — заявил эксперт. "Риск того, что в отношении поставщиков товаров будут вводиться санкции, не исключен", — добавил он.

Кроме того, для потребителя, по словам эксперта, увеличиваются риски поступления контрафакта. Он напомнил, что сейчас таможенный орган проверяет импортируемый товар не только по признакам контрафактности, но и по импортеру — а в случае параллельного импорта такой контроль будет невозможен.

"В этой ситуации правообладателям необходимо наладить взаимодействие с таможенными органами, снабдить их перечнем признаков контрафактности и лиц, которые, как известно правообладателю, ввозят или могут ввозить подделки товаров в Россию", — полагает Гусев. Кроме того, по его словам, следует усилить мониторинг контрафакта внутри страны.

"Другой вопрос в том, будут ли правообладатели сами заинтересованы в такой работе, если в условиях санкций они запретили ввоз определенных товаров в РФ. Это значит, что при легализации параллельного импорта они не станут сотрудничать с российской стороной, пресекать контрафакт, обеспечивать гарантийное обслуживание товаров", — предупреждает эксперт.

Впрочем, критических рисков эксперт не видит. Гусев напомнил, что в России и раньше применялась ограниченная ответственность за параллельный импорт. Конституционный суд РФ ранее подтвердил, что импортер, который ввозит оригинальный товар без разрешения правообладателя, не должен нести такую же ответственность, как и импортер контрафакта, а изымать из оборота и уничтожать следует только товары ненадлежащего качества.