ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд против американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями последнего купить компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN. Маск поделился финансовыми планами в отношении Twitter

Иск был подан в суд штата Дэлавер. Фонд является одним из акционеров компании. Он настаивает, что, согласно законам штата, Маск не может завершить сделку по покупке Twitter до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят ее раньше.

Согласно судебным документам, Маск получил статус "заинтересованного акционера" после приобретения более 9% акций Twitter, что ставит необходимость отсрочки сделки.

На момент написания материала Twitter не прокомментировала данную публикацию.

Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов.