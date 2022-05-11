МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. РУКОВОДСТВУ ЛНР УЖЕ ПОСТУПАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ — ПОСОЛ ЛНР В МОСКВЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220511/836860235.html
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. РУКОВОДСТВУ ЛНР УЖЕ ПОСТУПАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ — ПОСОЛ ЛНР В МОСКВЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220511/836860235.html
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