МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В пресс-службе туроператора Anex Tour объявили о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет, вылететь можно из десяти городов России. Туроператоры получат компенсации за вывоз туристов из-за рубежа

Компания с 10 мая открыла переносы денежных средств с отмененных туров за рубеж на Турцию по направлениям Анталийского и Эгейского побережья. "На данный момент мы имеем программы в Турцию на базе блоков из 10 городов России в Анталию, и из трех городов — в Даламан и Бодрум, а также есть вылеты только из Москвы в Измир", — рассказали в туроператоре. Там же добавили, что первые перебронирования начались во вторник — то есть сразу же в день анонса.

Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у Anex Tour есть блочная перевозка. Это перелеты турецких перевозчиков в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Туры на Турцию можно перенести с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет.

Говоря о переносе туров на Россию, в компании отметили, что рассматривают такой вариант. "Мы рассматриваем вариант переносов на Россию, но решение не принято. В настоящий момент перенос на туры по России, в Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Армению и Азербайджан недоступны", — уточнили в Anex Tour.