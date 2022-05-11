МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Французский логистический оператор GeoPost передаст бизнес компании DPD в России местному партнёру, формат и сроки передачи бизнеса будут определены после проработки всех юридических процедур, говорится в сообщении российской DPD.
"GeoPost/DPDgroup анонсировала решение о передаче бизнеса компании DPD в России партнеру из России. Компания GeoPost совместно с локальным менеджментом начала обсуждение вариантов передачи бизнеса локальному партнеру. Формат и сроки передачи бизнеса будут определены после проработки всех юридических процедур согласно российскому законодательству", — говорится в сообщении.
Уточняется, что российская компания продолжает свою работу в обычном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и подрядчиками. "Бизнес в России является финансово независимым. Все информационные системы, центры обработки данных, системы управления доставкой 100% независимы и локализованы для работы в России", — уточнили в компании.
DPDgroup — международная служба экспресс-доставки. В России DPD работает с 1991 года. В начале 2016 года DPD в России стало 100%-ной "дочкой" французской GeoPost, крупнейшего игрока на европейском рынке экспресс-доставки.