МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Французский логистический оператор GeoPost передаст бизнес компании DPD в России местному партнёру, формат и сроки передачи бизнеса будут определены после проработки всех юридических процедур, говорится в сообщении российской DPD.

"GeoPost/DPDgroup анонсировала решение о передач Восстановление экономики России позволило ограничить ее падение

Уточняется, что российская компания продолжает свою работу в обычном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и подрядчиками. "Бизнес в России является финансово независимым. Все информационные системы, центры обработки данных, системы управления доставкой 100% независимы и локализованы для работы в России", — уточнили в компании.

DPDgroup — международная служба экспресс-доставки. В России DPD работает с 1991 года. В начале 2016 года DPD в России стало 100%-ной "дочкой" французской GeoPost, крупнейшего игрока на европейском рынке экспресс-доставки.