МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics обсуждает с клиентами возможность повышения цен на 20% на производство полупроводников, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. Карты москвича начали выпускать с чипом отечественного производства

"Samsung Electronics обсуждает с клиентами-покупателями чипов возможность повышения цен на 20% за производство полупроводников в этом году, присоединяясь к общеотраслевому стремлению повысить цены, чтобы покрыть растущие расходы на материалы и логистику", — пишет агентство.

По словам источников, чипы, произведенные на устаревших узлах, подорожают сильнее, а новые цены будут применяться со второй половины этого года. Также сообщается, что Samsung уже закончила переговоры с некоторыми из клиентов.