МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост цен на сантехнику в России по отдельным позициям за февраль-апрель составил до 70%, больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом, пишет РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex. Квадрат немалевича: строить ли сейчас дом или лучше подождать

Смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом в сравнении с аналогичным периодом 2021 года подорожали в среднем на 20–70%. Как сообщил коммерческий директор Pridex Александр Алейников, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса на фоне ухода европейских брендов и поднимают стоимость своих изделий.

Эти же позиции премиум-класса подорожали на 5–25% — в 2021 году показатель не поднимался выше 10%. При этом, несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается существенно больший дефицит, чем в сегменте эконом: так, деятельность в России ограничили Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe.

Душевые кабины, ванные и комплектующие для них, душевое оборудование экономсегмента подорожали на 30–70%, тогда как в прошлом году — на 5–7%. Динамика цен в премиум-сегменте составила от 10 до 25%, в прошлом году — 5–10%.

Полотенцесушители в обоих сегментах показали более скромный рост цен в сравнении с другими категориями: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).

Аксессуары для санузлов (дозаторы, диспенсеры, держатели) подорожали до 40% в экономсегменте (в 2021 году — до 15%) и до 20% в премиум-сегменте (в 2021 году — до 10%).

"Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта", — отметил Алейников.