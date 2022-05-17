ЦРПТ: подготовка к новым экспериментам по маркировке товаров продолжается, моратория нет
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории речи не идет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
“С нашей стороны — подготовка к новым экспериментам идет, хотя пока они и не стартовали. Мы понимаем, что производителям нужно дать время для стабилизации, поэтому регулирующими органами психологически сейчас сделана пауза. Но я бы не назвал это мораторием”, — сказал он.
“Власти понимают, что маркировка – действенный механизм обеления и контроля за отраслями, за ценами, об этом недавно говорил и премьер Михаил Мишустин. Более того, система маркировки является залогом сохранения учетной системы в условиях снижения регуляторики. Поэтому процесс будет продолжаться”, — добавил Дубин.
В ЦРПТ уточнили, что предпосылок для отмены или приостановки маркировки в РФ по уже запущенным категориям товаров сейчас также нет.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
ПИВО БУДУТ МАРКИРОВАТЬ
Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект, сообщил Дубин.
"В перспективе обязательная маркировка, конечно, будет внедрена, там однозначно будет фискальный эффект", — сказал он, отвечая на вопрос о маркировке пива.
ЦРПТ также поддерживает предложение Минпромторга РФ о продлении эксперимента по маркировке пива на полгода. "Говоря про пиво, все мы видим, что на рынке сейчас происходят большие изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. В таких условиях нет смысла начинать обязательную маркировку. Через полгода, скорее всего, мы увидим другое состояние рынка", — подчеркнул Дубин.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
УДЕШЕВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил Дубин.
"Все затраты уже включены в конечную цену товара. И я не верю, что в случае отмены платы за маркировку кто-то снизит для потребителей цену… Экономически не будет такого происходить", — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли временная отмена платы за маркировку и приведет ли она к снижению цен на продукцию.
"То же самое — относительно снижения стоимости кода: это нецелесообразно, потому что ни потребитель, ни производитель от этого ничего не получат", — добавил Дубин.
По его словам, рассуждения на тему того, что затраты на маркировку производители могли бы пустить на что-то другое были, но в реальности такие затраты крайне низки. Даже если высвободить эти деньги, они ощутимо не повлияют на какие-либо аспекты деятельности производства. Кроме того, цена кода — 50 копеек — с 2019 года зафиксирована на 15 лет. Учитывая инфляцию, сегодня это является меньшей тратой в структуре расходов, чем три года назад, пояснил Дубин.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru медиагруппы "Россия сегодня" в 10.00.
https://1prime.ru/business/20220517/836909395.html