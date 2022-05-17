МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории речи не идет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Эксперт оценил перспективы отмены маркировки в России

“С нашей стороны — подготовка к новым экспериментам идет, хотя пока они и не стартовали. Мы понимаем, что производителям нужно дать время для стабилизации, поэтому регулирующими органами психологически сейчас сделана пауза. Но я бы не назвал это мораторием”, — сказал он.

“Власти понимают, что маркировка – действенный механизм обеления и контроля за отраслями, за ценами, об этом недавно говорил и премьер Михаил Мишустин. Более того, система маркировки является залогом сохранения учетной системы в условиях снижения регуляторики. Поэтому процесс будет продолжаться”, — добавил Дубин.

В ЦРПТ уточнили, что предпосылок для отмены или приостановки маркировки в РФ по уже запущенным категориям товаров сейчас также нет.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

ПИВО БУДУТ МАРКИРОВАТЬ

Обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект, сообщил Дубин. Минпромторг отметил важность маркировки ввозимых в Россию товаров

"В перспективе обязательная маркировка, конечно, будет внедрена, там однозначно будет фискальный эффект", — сказал он, отвечая на вопрос о маркировке пива.

ЦРПТ также поддерживает предложение Минпромторга РФ о продлении эксперимента по маркировке пива на полгода. "Говоря про пиво, все мы видим, что на рынке сейчас происходят большие изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. В таких условиях нет смысла начинать обязательную маркировку. Через полгода, скорее всего, мы увидим другое состояние рынка", — подчеркнул Дубин.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

УДЕШЕВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил Дубин. Бизнес опасается хакерских атак на оператора маркировки

"Все затраты уже включены в конечную цену товара. И я не верю, что в случае отмены платы за маркировку кто-то снизит для потребителей цену… Экономически не будет такого происходить", — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли временная отмена платы за маркировку и приведет ли она к снижению цен на продукцию.

"То же самое — относительно снижения стоимости кода: это нецелесообразно, потому что ни потребитель, ни производитель от этого ничего не получат", — добавил Дубин.

По его словам, рассуждения на тему того, что затраты на маркировку производители могли бы пустить на что-то другое были, но в реальности такие затраты крайне низки. Даже если высвободить эти деньги, они ощутимо не повлияют на какие-либо аспекты деятельности производства. Кроме того, цена кода — 50 копеек — с 2019 года зафиксирована на 15 лет. Учитывая инфляцию, сегодня это является меньшей тратой в структуре расходов, чем три года назад, пояснил Дубин.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru медиагруппы "Россия сегодня" в 10.00.