МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют значительный спад новых бронирований в Крым на лето и аннуляции уже имеющихся туров из-за закрытия аэропорта в Симферополе, в этой связи отрасль просит запустить автобусное сообщение из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод на полуостров, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Туроператоры рассказали о снижении цен в отелях юга страны

"Загрузка на майские в Крыму была в районе 30-50%. Аннуляции продолжаются, и связаны они с рассылкой авиакомпаниями информации об отсутствии авиасообщения в мае-июне. Не так давно в интернете появилась информация, что до 30 июня авиарейсы в Крым осуществляться не будут", — сказал Волков.

"Поэтому в мае и июне загрузка уже очень низкая и будет снижаться. В некоторых объектах на спад пошла и загрузка на июль-август. На этот период также уже есть отмены. Поэтому нужно срочно запускать автобусное сообщение из аэропортов Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, а также увеличить железнодорожный подвижной состав в Крым. Надеемся, что региональные власти поддержат турбизнес в сложных и объективных условиях", — добавил он.

В туроператоре "Русский экспресс" РИА Новости рассказали о спаде новых продаж в Крым. "В связи с закрытием аэропорта туристы аннулируют имеющиеся брони, новых заявок мало", — сообщили в туркомпании. О том, что новые бронирования замедлились и имеют место аннуляции туров, подтвердили и в туроператоре "Интурист".

"Аннулируются только авиатуры в связи с отменой авиарейсов. По каждой такой заявке мы предлагаем альтернативу: оставить только наземное обслуживание — отель — и добраться в Крым самостоятельно, например на поезде, или перебронировать авиа часть на автобусный чартер, которые "Интурист" запускает с 1 июня", — пояснили в компании.

Ростуризм в начале мая опроверг "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма. По данным ведомства и региона, на май-июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку.

Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.