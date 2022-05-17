МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В Ростуризме назвали дату следующего этапа туристического кешбэка

"В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", — заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек.

По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", — заключил он.

ПОДДЕРЖКА ТУРОТРАСЛИ

Более 22 миллиардов рублей уже направлено в этом году на дополнительную поддержку туристической отрасли в условиях санкций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.

"Отдельно остановлюсь на первоочередных мерах поддержки туристической отрасли, которые были оперативно приняты правительством в условиях внешнего санкционного давления… На стабилизацию экономики индустрии и ее развитие дополнительно мы направили уже более 22 миллиардов рублей", — сказал Чернышенко в координационном центре при правительстве РФ.

ИНВЕСТИЦИИ

Более 2 триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.

"Расчетно мы планируем привлечь более 2 триллионов рублей частных инвестиций", — сказал Чернышенко в координационном центре при правительстве РФ.

В 2021 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей, в текущем году запланировано 52,8 миллиарда рублей. Всего на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 566,1 миллиарда рублей, еще 72 миллиарда — региональные средства.

Вице-премьер РФ также отметил, что важным инструментом является субсидирование чартерных перевозок. Так, в 2021 году им воспользовалось более 26 тысяч человек. "В этом году будет не менее 30 тысяч….Я думаю мы будем расширять эту меру поддержки", — резюмировал Чернышенко.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта — рост турпотока по России до 2030 года до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает, в частности, меры по созданию новых туристических объектов, развитию инфраструктуры, формированию туристических макротерриторий по всей стране.