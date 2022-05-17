АМСТЕРДАМ, 17 мая — ПРАЙМ. Порт Роттердама обеспокоен последствиями антироссийских санкций, экспорт в Россию уже страдает от неопределенности, вызванной ограничениями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь морской гавани Тай Схеллекенс.

"Мы обеспокоены последствиями санкций для порта Роттердама", — сказал Схеллекенс.

По его словам, импорт энергоносителей, таких как сырая нефть, нефтепродукты, СПГ, уголь, пока не затронут санкциями, в то же время "экспорт и, в частности, перевозка контейнеров, страдают от неопределенности, вызванной санкциями".

"Из примерно 470 миллионов тонн, перевозимых через порт Роттердама, 62 миллиона тонн ориентированы на Россию (13%). Большие объемы энергоносителей импортируются из России через порт Роттердама. В настоящее время это примерно 30% российской нефти, 25% СПГ, 20% нефтепродуктов и угля. Россия экспортирует через Роттердам такие товары, как сталь, медь, алюминий и никель", — сообщили в порту.

Ранее глава администрации порта Роттердама Аллард Кастелейн заявил, что за последнее время отмечается снижение поставок российской нефти марки Urals. Однако нефть из РФ продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие страны.

В конце апреля танкер Sunny Liger с российской нефтью, ходящий под флагом Маршалловых островов, отказались разгружать в одном из портов Швеции. После этого судно прибыло в Нидерланды, где работники портов тоже не хотели участвовать в его разгрузке. Однако глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что у Нидерландов нет юридических оснований не пускать в свои порты танкеры с российской нефтью. Он подчеркнул, что судно Sunny Liger ходит не под российским флагом, а значит не подпадает под санкции ЕС против РФ.