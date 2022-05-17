СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Билеты на июнь в вагоны класса "Люкс" поездов из Москвы в Крым и обратно поступили в продажу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс". Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 6,5%

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" на период майских праздников добавил в поезда "Таврия" сообщением Москва – Симферополь вагоны класса "Люкс".

"Продажа билетов в вагоны класса "Люкс" в составе поезда № 27/28 Москва-Симферополь на июнь текущего года открыта. Точную стоимость можно уточнить на сайте ГСЭ", — сообщили в компании.

В пресс-службе ГСЭ уточнили, что стоимость всего купе "Люкс" останется, как и в мае, на уровне около 100 тысяч рублей. Как рассказал РИА Новости начальник обособленного подразделения компании "Гранд Сервис Экспресс" в Симферополе Альберт Садретдинов, в люксовых вагонах по шесть купе. Купе продается полностью на одного или двух пассажиров, проезд детей до 10 лет бесплатный.

В каждом купе имеется санузел с раковиной, туалетом и душем, спальное место шириной 110 сантиметров и складывающаяся (в случае проезда одного человека) верхняя полка шириной 80 сантиметров. По словам представителя компании, ширина полок больше, чем в обычном купейном вагоне. К услугам пассажиров вагона "Люкс" шкаф для одежды, индивидуальный кондиционер, сейф, телевизор, аудиосистема, wi-fi. В стоимость проезда включено питание на всем пути следования, отметили в компании.

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Режим временного ограничения полетов на данный момент продлен до 19 мая, сообщила Росавиация.