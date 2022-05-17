МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Единственное ESG-объединение крупного российского бизнеса, Национальный ESG Альянс, в ходе первого заседания наблюдательного совета определило векторы работы: от климатической тематики до зеленого строительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения. Регуляторы и ведущие эксперты обсудили перспективы развития национального ESG-рынка в условиях санкционного давления

"В ходе первого собрания наблюдательного совета учредители обсудили план работ Альянса в краткосрочном (до сентября 2022 года включительно) и среднесрочном (до конца 2022 года) периоде. Были утверждены основные нормативные документы… Состоялось обсуждение будущих рабочих органов Альянса: комитетов и рабочих групп", — сказали в пресс-службе.

Среди основных векторов приложения усилий, о которых условились участники заседания, экология и климат, устойчивое финансирование, социальные инициативы (включая социальные программы продовольственной помощи и фудшеринга), логистика и зеленые закупки, взаимодействие с рейтинговыми агентствами, просвещение и образование и зеленое строительство.

"Очень важно, что приверженность крупного бизнеса ESG-повестке сохраняется. Наши учредители активно откликнулись на призыв выступить с инициативой по созданию рабочих органов Альянса: мы сегодня получили предложения о формировании 18 комитетов. Рассмотрев их, коллективно решили для начала остановиться на пяти базовых, внутри которых будут созданы отраслевые и тематические рабочие группы", — заявил гендиректор Альянса Андрей Шаронов.

В настоящее время, по его словам, объединение готовится к участию в ПМЭФ, где будет представлен ряд продуктов, "которые, на наш взгляд, будут комплементарны текущим вопросам повестки устойчивого развития страны". Речь, как пояснили РИА Новости в пресс-службе, об исследованиях.

Заседание наблюдательного совета — стратегически важное мероприятие для старта проектной деятельности, поскольку именно этот орган уполномочен определять векторы дальнейшего развития Альянса, утверждать план работ и бюджет организации, пояснили в организации.

О планах создания Альянса глава Сбербанка Герман Греф объявил о прошлом сентябре, а соответствующая договоренность с другими компаниями была достигнута в декабре.

В состав первоначальных учредителей Альянса вошли 28 компаний, составляющих примерно 10% российского ВВП. Альянс является открытым, его ключевыми задачами названы работа над созданием в России нормативной базы, стандартов и законодательства, стимулирующего весь рынок к ESG-трансформации.