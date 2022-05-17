МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Tez Tour открыл продажи туров на чартерные рейсы в египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада из России, которые стартуют 28 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе туркомпании. Чернышенко назвал ожидаемый турпоток внутри России в 2022 году

Tez Tour стал вторым туроператором, который открыл продажи туров на чартерные рейсы на курорты Египта. 28 апреля туроператор Fun&Sun запустил чартеры в Египет на базе авиакомпании Egypt Air.

"Tez Tour открыл продажи туров в Египет с прямым авиаперелетом из Москвы на рейсах авиакомпании iFly. Компания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов", — сообщили в туроператоре.

В туркомпании отметили, что собственная полетная программа будет выполняться с 28 мая на аэробусах A330 по четвергам и воскресеньям в Хургаду и по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх.

"Клиенты Tez Tour, которые ранее приобрели туры в Турцию с заездами в период с 15 мая по 30 июня, могут перебронировать их на чартерные программы из Москвы в Хургаду на вылеты 29 мая и 2 июня и в Шарм-эш-Шейх на вылеты 28 мая и 1 июня по текущим ценам подбора тура", — добавили в пресс-службе.

Стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 41,3 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в отеле четыре звезды на "все включено". "Кроме этого, все туристы, которые не имели возможности с конца февраля отправиться на отдых по приобретенным турам в Египет из-за отсутствия авиасообщения между странами, смогут сделать это уже в ближайшее время", — заключили в туркомпании.