МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство России подготовило меры по снижению административной нагрузки на бизнес при приобретении компаниями активов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство продлит квоты на экспорт минеральных удобрений

На заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин сообщил, что кабмин продолжает работу над планом первоочередных действий, документ пополнился 14 новыми позициями. Большая часть новых мер направлена на поддержку бизнеса, в том числе по снижению административной "нагрузки при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках".

"Предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной антимонопольной службой — до 2 миллиардов рублей будет повышен максимальный порог по стоимости активов, при покупке которых станет действовать упрощенный порядок оформления — речь идет о приобретении акций, долей, имущества и прав в отношении коммерческих организаций", — сообщил премьер.

По его словам, покупателю больше не нужно отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку. "Достаточно будет направить в ФАС уведомление о совершенной сделке", — пояснил глава кабмина.

Он подчеркнул, что новый порядок не затрагивает стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства. "За этим ФАС продолжит внимательно следить, равно как и за сохранением конкуренции при переходе активов", — подчеркнул Мишустин.

Также Мишустин сообщил, что кабмин облегчит покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками. "Сейчас действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% товарооборота на определенной территории. В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтому до начала следующего года ограничение будет приостановлено", – заключил он.