МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Европарламент принял в четверг резолюцию, которая призывает покинувших посты европейских политиков уйти со своих должностей в российских компаниях, допустив при этом их включение в санкционные списки Евросоюза. Орешкин назвал текущий кризис "санкционным блицкригом Запада"

Согласно документу, бывшие политические руководители, в том числе Эско Ахо, Франсуа Фийон, Вольфганг Шюссель недавно покинули свои посты в российских компаниях. Европарламент призывает другие лица, такие как Карин Кнайсль и Герхарда Шредера последовать их примеру.

Евродепутаты также призвали Совет Евросоюза "включить в санкционные списки ЕС европейцев, не откликнувшихся на призыв, и политиков, продолжающих получать российские деньги".