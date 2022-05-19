МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал документ о запуске программы льготного кредитования для бизнеса.

Глава правительства отметил, что российская экономика сейчас перестраивается, и призвал помочь бизнесу путем снижение административной нагрузки.