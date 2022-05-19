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2022
https://1prime.ru/business/20220519/836935826.html
Мишустин запустил программу льготного кредитования для бизнеса
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал документ о запуске программы льготного кредитования для бизнеса. Глава правительства отметил, что российская экономика... ПРАЙМ, 19.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал документ о запуске программы льготного кредитования для бизнеса.
Глава правительства отметил, что российская экономика сейчас перестраивается, и призвал помочь бизнесу путем снижение административной нагрузки.