МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ходатайство о покупке текущим лицензиатом российского бизнеса McDonald's пока не поступало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минпромторг поддержит нового владельца McDonald's в России

"До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг McDonald's сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.