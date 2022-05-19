Ходатайство о покупке McDonald's в России в ФАС не поступало
ФАС: Говор не подал ходатайство о покупке McDonald's в России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ходатайство о покупке текущим лицензиатом российского бизнеса McDonald's пока не поступало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг McDonald's сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.