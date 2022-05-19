МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По данным агентства Блумберг, сделка по продаже Twitter Илону Маску продвигается по плану, а не приостановлена, как ранее заявлял Маск. Twitter подал предварительное заявление по продаже соцсети Илону Маску

Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde) опровергла заявления Маска, сделанные 13 мая, о том, что он приостанавливает сделку, пока не узнает больше о количестве ботов и спам-аккаунтов в социальной сети.

Сделка по продаже компании за 44 миллиарда долларов продвигается по плану, и компания не будет пересматривать согласованную цену в 54,2 доллара за акцию, заявил Блумберг со ссылкой на сотрудников.