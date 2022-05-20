МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка, риск потери зарубежных площадок для дистрибуции игр, а также создание российского движка, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке игровой разработки и в правительстве. Назван способ “разогнать” домашний интернет с помощью роутера

Добавляется, что разработчики также просят содействия в выходе на китайский рынок. Однако для этого требуется не только административная поддержка, но и серьезное улучшение качества российских продуктов. "Обсуждалась идея создать в России одного или нескольких паблишеров… через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок", — уточнил изданию один из участников встречи.

Он также отметил, что на встрече участники сразу обозначили две ключевые проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) и перспективу остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, а именно игровым движкам. При этом добавляется, что есть идея разработки отечественного движка, однако ее реализация обойдется в миллиарды рублей и потребует два-три года.

Почти все участники встречи согласились с тем, что отрасли будет полезна помощь государства, говорится в сообщении. Кроме того, собеседник издания рассказал, что поднимался в целом вопрос восприятия разработчиков игр российской общественностью. Один из выступающих подчеркнул, что из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж, который нужно исправлять.