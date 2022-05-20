МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский McDonald's, работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, заявил замглавы статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Минпромторг поддержит нового владельца McDonald's в России

"Мы будем оказывать необходимое содействие в налаживании работы новому собственнику. Что это за содействие? Когда он к нам обратится с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать все необходимое для того, чтобы сетка уже с новым названием, но — так понимаю — со старой рецептурой, всем известной, любимой многими россиянами, эффективно работала", — сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.

В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.

McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.