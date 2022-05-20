Шрёдер и Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти"
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", сообщает компания.
"ПАО "НК "Роснефть" информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании", — говорится в сообщении.
"Роснефть" с пониманием относится к решению Шрёдера и Варнига и благодарит их за неизменную поддержку, добавляется в сообщении компании. "Роснефть" также отмечает их "значительный вклад в международный бизнес компании": они оба работали над масштабными инфраструктурными проектами в России и Германии.
В "Роснефти" также заверили, что продолжат использовать в стандартах компании внедренные Шрёдером и Варнигом подходы всестороннего анализа, планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов партнеров на рыночной основе.
Совет директоров "Роснефти" состоит из 11 человек. Шрёдер — председатель и член совета директоров с 2017 года, а Варниг — заместитель председателя с 2014 года, стал членом совета в 2011 году. Также в феврале сообщалось об уходе из совета директоров компании главы BP Бернарда Луни.
Помимо них в орган входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, экс-глава ВР Роберт Дадли, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф.
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