МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке России "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров сообщил, что открытие McDonald's под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса уже запущена. В Минпромторге рассказали, что будет с традиционными рецептами McDonald's

В четверг стало известно, что компания продает российские активы текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. По данным американского "центра", необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели. Договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет, отметили в McDonald's.

"Сделка по продаже уже запущена….Открытие ресторанов запланировано на июль", — сказал Бурмистров, уточнив, что, возможно, заведения успеют открыть и к концу июня.