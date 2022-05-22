МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на фоне введенных западных санкций хочет выйти на рынки государств-партнеров, а также концентрируется на внутрироссийском рынке, сообщили РИА Новости в компании. Западные санкции создают уникальные возможности для Азии на рынке России

"Введенные санкции оказывают крайне негативное влияние на лизинговый рынок. Отрасль испытывает колоссальное давление с нескольких сторон: рост стоимости кредитных ресурсов, замораживание инвестиционных программ, сокращение объемов промышленного производства и импорта иностранной техники и оборудования. Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года, ускорение роста цен и экономическая нестабильность способствовали снижению инвестиционной активности организаций, спрос на лизинговые услуги сокращается", — рассказали в ГТЛК.

Там добавили, что усложняются возможности привлечения заемных средств для финансирования сделок. Кроме того, изменение сложившихся логистических цепочек и высокая инфляция вызывают сдвиг сроков поставки предметов лизинга и их удорожание.

"ГТЛК в новых условиях концентрируется на внутрироссийском рынке и планирует выход на рынки государств-партнеров. Мы нацелены на формирование максимально комфортных условий для наших клиентов и будем поддерживать транспортную и машиностроительную отрасль страны в этот непростой период", — отмечают в ГТЛК.

В частности, компания сформировала план по опережающим закупкам транспорта, подготовила предложения по источникам финансирования закупок. Также ГТЛК прорабатывает варианты обеспечения собственного парка техники и парков транспортных компаний страны необходимыми комплектующими для обеспечения их бесперебойной работы.

"С учетом текущей высокой неопределенности сложно давать какие-либо конкретные цифры, оценки. Согласно оценке аналитиков НРА, совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%", — заключили в ГТЛК.