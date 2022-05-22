ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Руководитель компании Abbott Роберт Форд принес извинения американским семьям за дефицит детских смесей. Он возник после того, как фирме пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями. Цена на бензин в США бьет рекорды 11 дней подряд

Форд написал в комментарии для газеты Washington Post следующее: "Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали (продукцию — ред.)".

Abbott считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.