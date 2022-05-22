Американский производитель молочных смесей извинился за дефицит продукции
Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американцами за нехватку детских молочных смесей
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ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Руководитель компании Abbott Роберт Форд принес извинения американским семьям за дефицит детских смесей. Он возник после того, как фирме пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями.
Форд написал в комментарии для газеты Washington Post следующее: "Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали (продукцию — ред.)".
Abbott считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.