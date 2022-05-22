В США начался экстренный ввоз детского питания из Европы
Белый дом: военно-транспортная авиация начала ввоз дефицитного детского питания в США из Европы
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Первый самолет доставит 35 тысяч тонн детского питания в воскресенье по маршруту Рамштайн-Индианаполис.
"Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек… Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции "Летучая формула" мы сократили сроки до приблизительно трех дней", — подчеркнула Жан-Пьер.