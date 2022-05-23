МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Головной офис компании Tetra Pak в связи с санкционными ограничениями перестал взаимодействовать с российским АО "Тетра Пак", в том числе согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку, при том что вся информационная система российской компании находится на серверах за рубежом, доступ к которым ограничен, что несет риски полной остановки производства, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. Юрист объяснила, можно ли не платить кредит, если банк уходит из России

"Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой". Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уже сейчас "Тетра Пак" может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, но не имеет возможности внести изменения – поменять дизайн, выходные данные или иные виды обязательной информации на пачке. "Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются. В случае если такая ситуация продолжится, российское подразделение может полностью остановиться", — пояснил источник.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая сообщила агентству, что она также в курсе возникших проблем на предприятиях. "Очевидно, что головной офис в условиях санкций пытается откреститься от российского филиала. И это большие риски для молочной отрасли, мы сильно зависим от этого поставщика", — сказала она.

На сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции. По оценкам источника, остановка производства "Тетра Пак" может снизить объемы производства молока в стране на 20%, а также создать проблемы с доставкой ультрапастеризованной молочной продукции в удаленные районы – Якутию, Дальний Восток и другие.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Молочный союз России считает необходимым ввести на российском предприятии Tetra Pak внешнее управление и обращался в органы власти РФ с этой просьбой вмешаться в сложную ситуацию, возникшую из-за ухода материнской компании, сообщила РИА Новости директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

"Молочный союз России, предприятия, которые в него входят, обращались к органам власти с просьбой вмешаться в ситуацию с Tetra Pak. Очевидно, требуется введение внешней администрации на предприятии для перенастройки процессов", — сказала Маницкая.

Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России, сообщил в понедельник РИА Новости источник, близкий к компании: по его словам, сейчас российское подразделение работает фактически полностью автономно от головной организации, и это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати.

Маницкая ранее подтвердила эту информацию, сказав, что знает о возникших проблемах на предприятии: по ее словам, эта ситуация создает большие риски для молочной отрасли, которая сильнго зависит от упаковки этого поставщика.

"Это не первое предприятие, которое уходит с рынка. Работа сегодня очень сложная, потому что из-за пятого пакета санкций в нашу страну не пускают полимеры, краски, лаки, клей. Многие предприятия не могут работать физически, так как у них оборудование настроено на конкретные позиции. Аналоги этих продуктов в дружественных странах можно раздобыть, но непросто, поэтому сложно пока сказать, что будет с упаковкой", — сказала Маницкая.