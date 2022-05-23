МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат от COVID-19 двух российских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ФАС сообщили об изменении правил экспорта зерна и подсолнечного масла

Речь идет о лекарственном препарате "Молнупиравир", производимом "Обнинской химико-фармацевтической компанией" и "Алиум", говорится в сообщении.

В ФАС заявили, что стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг, составившая 5800 рублей, соответствует ранее зарегистрированным ценам лекарственных препаратов, относящихся к международному непатентованному наименованию (МНН)"Молнупиравир".