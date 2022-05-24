МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая, сообщает Росавиация. Авиаперевозки в России в апреле упали на 30%

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.