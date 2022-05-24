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Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России
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. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая, сообщает Росавиация. "Режим временного ограничения полетов в 11 российских... ПРАЙМ, 24.05.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, туризм, росавиация, авиаперевозки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.