Ритейлер re:Store приостановил работу части магазинов в России
Ритейлер Apple re:Store приостановил работу части магазинов в России
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Официальный ритейлер Apple в РФ re:Store приостановил работу части магазинов из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego и другими).
"Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе компании.
Там уточнили, что приостановлена работа только 15 магазинов, 87 магазинов продолжают работу.
В начале марта на фоне ситуации на Украине магазины сети re:Store закрывались без объяснения причин, но позже открылись. Перед этим американская Apple заявляла, что приостанавливает продажи в России.