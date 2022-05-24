МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Официальный ритейлер Apple в РФ re:Store приостановил работу части магазинов из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego и другими). Deloitte будет работать в России и Белоруссии под новым брендом

"Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе компании.

Там уточнили, что приостановлена работа только 15 магазинов, 87 магазинов продолжают работу.

В начале марта на фоне ситуации на Украине магазины сети re:Store закрывались без объяснения причин, но позже открылись. Перед этим американская Apple заявляла, что приостанавливает продажи в России.