МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Правительство планирует разрешить торговым центрам досрочно расторгать договоры аренды с магазинами западных компаний, ушедших из РФ, следует из заявления премьер-министра России Михаила Мишустина. Путин обозначил новые задачи для российской экономики

"Планируем скорректировать порядок взимания арендной платы в торговых центрах. Собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами", — сказал он в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"Раньше в договоры между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас это приводит к неприятным ситуациям. Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует", — пояснил он.