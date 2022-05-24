БЕРЛИН, 24 мая — ПРАЙМ. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома".

"Я уже давно отказался от выдвижения в наблюдательный совет "Газпрома". Я сообщил об этом компании. Поэтому я удивлен появившимся сегодня сообщениям, утверждающим обратное", — написал Шрёдер в сети LinkedIn.

В начале февраля "Газпром" огласил список кандидатов в совет директоров компании для голосования на годовом собрании акционеров, которое состоится 30 июня. Согласно списку, Шредер мог сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", а остальные кандидаты все входили в действующий состав совета. Кулибаев занимает в совете позицию независимого директора.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможное вхождение Шредера в состав совета директоров "Газпрома", заявлял, что это пойдет на пользу как Германии, так Европе и европейским потребителям. По его словам у ФРГ, у европейцев в таком случае будет человек, который может и влияние оказать на принимаемые решения в "Газпроме" как член совета директоров, и получать прямо из компании объективную информацию.