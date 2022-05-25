МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок, говорится в пресс-релизе компании. Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка

"В течение года бизнес столкнулся с двумя препятствиями: последствиями пограничных проблем с ЕС и прекращением поставок нашему франчайзинговому партнеру в России в результате войны на Украине. Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине", — говорится в сообщении.