МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. РЖД в летний период запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты России, уже фиксируется высокий спрос на билеты на этом направлении, сообщает компания. Россия вошла в топ-5 стран по числу посещений Турции туристами

"Летом текущего года ежедневно в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут прибывать до 90 составов. Всего в сообщении с курортами Юга России будут курсировать 144 поезда, включая дополнительные", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что в настоящее время фиксируется высокий спрос на билеты на южном направлении. РЖД включают в составы дополнительные вагоны, а также назначают дополнительные поезда. Так, схемы поездов на южных направлениях планируется пополнить 1,7 тысячи вагонами, что позволит обеспечить в них свыше 50-70 тысяч дополнительных мест.

Также для перевозок свыше 400 тысяч детей в составах детских организованных групп в оздоровительные лагеря и санатории будут назначены порядка 200 специальных рейсов поездов.