ДОНЕЦК, 26 мая — ПРАЙМ. Все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны при поддержке министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики, вопрос принадлежности оставшихся там иностранных судов и дальнейшая их судьба будет решаться также через МИД, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. В Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

"Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет. Что касается судов, они находятся там — по разным причинам: есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована", — сказал он.

По его словам, буквально на днях акватория была полностью разминирована.

"Теперь будет решаться вопрос принадлежности судов и дальнейшая судьба", — добавил глава ДНР, уточнив, что этот вопрос будет также решаться через МИД ДНР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя в море после разминирования. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко в среду заявил, что в порту продолжают находиться два иностранных судна, которые смогут оттуда выйти в свои страны.

Минобороны РФ во вторник сообщило, что российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта. Согласно ведомству, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего было обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. По данным Минобороны, минная опасность в акватории порта устранена, сейчас восстанавливается портовая инфраструктура.