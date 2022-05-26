Новый McDonald's планирует открыться в России 12 июня
НОВЫЙ MCDONALD'S РАССЧИТЫВАЕТ ОТКРЫТЬСЯ В РОССИИ 12 ИЮНЯ, ОБНОВЛЕННЫЙ БРЕНД ПРЕДСТАВЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — ПРЕСС-СЛУЖБА СЕТИ
https://1prime.ru/business/20220526/836992844.html
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НОВЫЙ MCDONALD'S РАССЧИТЫВАЕТ ОТКРЫТЬСЯ В РОССИИ 12 ИЮНЯ, ОБНОВЛЕННЫЙ БРЕНД ПРЕДСТАВЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — ПРЕСС-СЛУЖБА СЕТИ
https://1prime.ru/business/20220526/836992844.html
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