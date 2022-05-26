МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Первый чартерный туристический рейс Москва-Грозный загружен на 100%, вылет состоится 10 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Правительство профинансирует развитие туристической инфраструктуры

"Еще одно из ключевых направлений по формированию доступного туристического предложения – наша чартерная программа. В этом году мы впервые запустили чартеры в Чечню. Они пользуются популярностью, первый рейс загружен на 100%. Планируется, что чартеры в Чечню будут летать в республику с 10 июня", — отметила Догузова.

Организацией поездок в Чечню занимается туроператор Fun&Sun (бывший TUI Россия). Полеты из Москвы в Грозный будут осуществляться каждые вторник и пятнцу на самолетах "Уральских авиалиний". Пока чартерная программа сформирована до 28 июня. Стоимость тура на четыре дня и три ночи с перелетом, трансфером, питанием и экскурсиями составит от 23,9 тысячи рублей за человека.

В рамках полетной программы в Грозный туроператор также предлагает межрегиональные маршруты с посещением Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.