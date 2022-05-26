МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство России приняло решение выделить 100 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры Чеченской Республики в рамках программы грантовой поддержки Ростуризма. Средства будут направлены на реализацию 28 проектов в 2022 году. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова. Первый туристический чартер Москва-Грозный загружен на 100%

"В центре федеральных мер поддержки – наша грантовая программа. В Чеченской республике мы плотно работаем с малым и средним бизнесом. Только вчера подвели итоги гранатового конкурса, и могу сказать, что проекты региона на 100 миллионов рублей нами подержаны", — отметила Догузова.