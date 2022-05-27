МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. На американскую корпорацию Google составили новый протокол за повторный отказ локализовать данные в России. Суд в Москве рассмотрит протокол 16 июня, сообщили РИА Новости в суде. Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, компании грозит штраф на сумму от 6 до 18 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

Ранее Google уже получала штрафы за неудаление запрещенных материалов. Кроме того, в конце декабря 2021 года компания впервые получила оборотный штраф на 7,2 миллиарда рублей.