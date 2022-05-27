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https://1prime.ru/business/20220527/837003677.html
Apple и Airbnb грозят штрафы за отказ локализовать данные в России
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Роскомнадзор составил административные протоколы на несколько интернет-компаний за отказ локализовать данные граждан РФ в России, сообщило ведомство. Отмечается, что в список... ПРАЙМ, 27.05.2022
бизнес, новости, штраф, apple
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил административные протоколы на несколько интернет-компаний за отказ локализовать данные граждан РФ в России, сообщило ведомство.
Отмечается, что в список попали Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google.
Ранее суд в Москве подтвердил, что получил протокол на Google и Apple.
Apple обвиняется в нарушении требований впервые, поэтому штраф для нее составит до 6 миллионов рублей. Дело будет рассмотрено 28 июня. Google
На Google составили новый протокол за повторный отказ локализовать данные. В данном случае размер штрафа может составить от 6 до 18 миллионов рублей. Суд рассмотрит протокол 16 июня.