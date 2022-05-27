МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил административные протоколы на несколько интернет-компаний за отказ локализовать данные граждан РФ в России, сообщило ведомство. Google грозит новый штраф за отказ локализовать данные

Отмечается, что в список попали Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google.

Ранее суд в Москве подтвердил, что получил протокол на Google и Apple.

Apple обвиняется в нарушении требований впервые, поэтому штраф для нее составит до 6 миллионов рублей. Дело будет рассмотрено 28 июня. Google

На Google составили новый протокол за повторный отказ локализовать данные. В данном случае размер штрафа может составить от 6 до 18 миллионов рублей. Суд рассмотрит протокол 16 июня.