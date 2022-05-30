Подмосковные власти хотят запретить оплату проезда наличными
Московская областная дума сообщила о планах ввести запрет оплаты проезда наличными
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Оплату проезда наличными планируют запретить в Московской области, так как это влияет на безопасность дорожного движения и на время посадки в автобус, говорится в Telegram-канале Мособлдумы.
"Анализ работы общественного транспорта за последние годы показал, что зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку. Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", — приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.
В 2021 году на водителей составили семь тысяч штрафов за получение оплаты в процессе движения, добавили в парламенте.