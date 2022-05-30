МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Оплату проезда наличными планируют запретить в Московской области, так как это влияет на безопасность дорожного движения и на время посадки в автобус, говорится в Telegram-канале Мособлдумы. Путин назвал восточное транспортное направление приоритетным

"Анализ работы общественного транспорта за последние годы показал, что зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку. Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", — приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.

В 2021 году на водителей составили семь тысяч штрафов за получение оплаты в процессе движения, добавили в парламенте.