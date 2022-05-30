МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом квартале увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,6%, до 4,878 миллиарда рублей, сообщила компания. Чистая прибыль Nordgold снизилась в 2021 году

Выручка компании за отчётный период увеличилась на 29,5% и составила 39,85 миллиарда рублей. Активы компании по состоянию на 31 марта 2022 года составили 149,7 миллиарда рублей против 139,4 миллиарда на 31 декабря 2021 года.

Долгосрочные обязательства составили 29,3 миллиарда рублей против 35,5 миллиарда на конец прошлого года, краткосрочные – 86,1 миллиарда рублей против 74,7 миллиарда рублей.