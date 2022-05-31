МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Решение об индексации грузовых железнодорожных тарифов на 11% с 1 июня вызвано необходимостью максимально сохранить инвестиционную программу РЖД, заявил замглавы холдинга Алексей Шило. РЖД планируют назначить дополнительные поезда на юг на летний период

Правительство РФ утвердило с 1 июня повышение тарифов на 11% на железнодорожные перевозки грузов, а также временную отмену льгот на экспортные перевозки каменного угля сроком на три месяца. Индексация не затронет тарифы на перевозку внутри России продовольственных товаров и минерально-строительных грузов, а также импортных потребительских товаров.

"Решение вызвано необходимостью сохранить по максимуму инвестиционную программу "Российских железных дорог". Есть определенные отклонения в грузовой базе, которые приводят к тому, что РЖД не будут получать определенный доход. А нам было бы очень важно…, чтобы мы сохранили объемы строительных работ, например, на Восточном полигоне", — сообщил Шило в ходе транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Поволжье".

По его словам, оценив экспортные цены на отечественную продукцию с учетом фрахтовых ставок, стоимости портовой перевалки и предоставления железнодорожных вагонов, "есть возможность правильно сбалансировать нагрузку между всеми участниками" транспортной цепочки. "Если посмотреть суммарно по году, мы все равно выходим на формулу инфляция минус. Это позволяет только часть той нагрузки, которая де-факто сегодня ложится на РЖД, перераспределить с другими участниками", — сказал Шило.

Говоря об основной нагрузке на экспортеров энергетического угля в связи с повышением тарифов, замглавы РЖД отметил, что экспортеры этого груза сегодня внутри тарифа датируются "производителями продукции высокого передела".

"То есть по факту за дешевый тариф для угольщиков платят сегодня металлурги. Нынешнее тарифное решение основную тарифную нагрузку возлагает как раз на экспортеров энергетического угля. Поэтому считаем, что в нынешней ситуации, исходя из мировых цен на уголь, это правильное, с точки зрения государства, балансировочное решение. Поэтому считаем, что для продукции глубокого передела здесь не будет каких-либо драматических последствий", — добавил Шило.

В целом замглавы РЖД сообщил, что компания будет продолжать отслеживать ситуацию. "Решение это принято сейчас достаточно оперативно, оно точечное и имеет временный характер и позволяет нам в конечном итоге какие-то дополнительные корректировки вносить. РЖД сегодня… имеет право самостоятельно, в том числе, принимать отдельные тарифные решения. …У нас эту опцию никто не отнимал,…поэтому мы будем дальше с нашими грузоотправителями обязательно изучать, как меняется ситуация, и при необходимости будем реагировать", — заключил Шило.