2022-05-31T14:38:00+03:00
2022-05-31T14:56:11+03:00
2022-05-31T14:38:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220531/837038483.html
Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее во вторник в СМИ появилась... ПРАЙМ, 31.05.2022
телеком, бизнес, технологии, новости, диджитал, роскомнадзор, замедление, youtube
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/37/832493789.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/37/832493789.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/37/832493786.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/37/832493786.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/37/832493783.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/37/832493783.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube.