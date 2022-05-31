МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube, трафик сервиса в России не ограничивается, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube.