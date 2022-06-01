МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перечисления платежей лизинговым компаниям из недружественных стран за самолеты, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у зарубежных лизингодателей

Такие счета открыли "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines, Smartavia, "Якутия", "Алроса", "Ямал", "Полярные авиалинии", "Аврора". Еще пять перевозчиков — "Уральские авиалинии", "Ижавиа", "Нордстар", "Руслайн", "Ай флай" — находятся в процессе открытия таких счетов, сообщают собеседники издания.

Авиакомпании, согласно указу президента, должны выплачивать лизинговые платежи по "временному порядку исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из недружественных стран, могут расплачиваться по ним в рублях, открыв специальный рублевый счет на имя иностранного кредитора и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.

В "Аэрофлоте", S7 Airlines и Smartavia подтвердили открытие таких счетов. "Мы готовы в полном объеме исполнять наши контрактные обязательства перед лизингодателями", — заявил представитель "Аэрофлота" газете. "В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях", — сообщил представитель S7 Airlines. Представитель Smartavia сказал: "Да, мы выполнили требование указа президента от 5 марта 2022 года по открытию такого спецсчета".

Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, включают запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техобслуживание. Зарубежным лизингодателям было поручено разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать воздушные суда. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце марта говорил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.