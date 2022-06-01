МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Внедрение на курортах Египта карт "Мир" позволит этой стране снова стать самым массовым зимним выездным направлением для россиян, сказал РИА Новости руководитель коммерческого подразделения туроператора "Интурист" Филипп Обручев-Миронов. Отельеры Египта назвали условие роста турпотока в страну

Заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид на этой неделе сообщил журналистам, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир". Ожидается, что этот вопрос решится до конца года. Готовность принимать карты "Мир" уже выразила сеть отелей Rixos в Египте.

"Внедрение на курортах Египта оборота карт платежной системы "Мир" позволит Египту снова стать самым массовым зимним выездным направлением для россиян. Многие туристы сейчас предпочитают Египту Турцию именно потому, что здесь можно без проблем отправиться на шоппинг, оплатить экскурсии или приобрести сувениры, расплачиваясь картой "Мир", — прокомментировал Обручев-Миронов.

Однако он считает, что введение карт "Мир" вряд ли увеличит поток самостоятельных туристов на побережье. "Через туроператоров можно получить гораздо более выгодные цены, чем при прямом бронировании", — пояснил представитель "Интуриста".

По его словам, в последнее время туристы, путешествующие в Египет, предпочитали по максимуму оплатить все услуги — например, экскурсии – заранее в рублях, так как на месте это сделать сейчас проблематично.

"Россияне сейчас предпочитают египетские отели, работающие по системе "все включено", а за дополнительные услуги — например, за школу дайвинга, или экскурсии, или рыночные фрукты — расплачиваются наличными долларами или евро. Что, конечно, неудобно, так как за последние годы все отвыкли возить с собой большие суммы наличных", — добавил Обручев-Миронов.