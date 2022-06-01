МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Казахстан отменил до конца текущего года запрет на "перецепку" грузов (передачу груза между перевозчиками из разных юрисдикций) при перевозках из третьих стран в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в мае

Ранее в ассоциации международных перевозчиков России и Белоруссии сообщили об участившихся случаях задержания в Казахстане грузовиков, которые доставляют перегруженные/перецепленные грузы из ЕС.

В опубликованном на сайте министерства пресс-релизе поясняется, что в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок, в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане данные требования введены в 2017 году. Аналогичные требования в России были установлены в 2015 году.

По данным МИИР, недавно, в связи с текущей геополитической ситуацией, "российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года". При этом требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать.

"После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая текущего года, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков также до начала следующего года", — сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и России проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения.