МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Отделы возврата в российских магазинах ИКЕА начнут работать с 1 июня, сообщается на сайте компании. Появились желающие заменить на российском рынке ИКЕА

"С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12.00 до 20.00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08.00 до 21.00 по местному времени", — говорится в сообщении.

Возврат денег возможен на банковскую карту или на расчетный счет. "По техническим причинам мы испытываем трудности с возвратом средств наличными", — отмечает компания.

Шведская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA с 4 марта закрыла магазины в России. Тогда компания сообщала, что магазины не будут работать три месяца — до конца мая. Сейчас в сообщении на сайте компании говорится, что продажи приостановлены "на неопределенный срок".

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.