МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Глава Freedom Holding Corp. и основатель инвесткомпании "Фридом Финанс" Тимур Турлов выкупит это российское подразделение для ребрендинга и последующей перепродажи. Об этом бизнесмен сообщил в интервью агентству Рейтер. Суд арестовал активы "дочки" Google по требованию АО "Москва Медиа"

"Турлов… сказал в интервью Рейтер, что выкупит российскую "Фридом Финанс", — передает агентство.

Как отметил бизнесмен, такой шаг позволит сохранить российский бизнес, так как у компании много клиентов в России и своя стратегия развития, но теперь он будет работать самостоятельно и независимо от холдинга.

Выделение "Фридом Финанса" из Freedom Holding пройдет в два этапа: на первом этапе Турлов как физическое лицо выкупит российскую компанию, а в дальнейшем будет проведен ребрендинг и бизнес будет продан российской команде топ-менеджеров.